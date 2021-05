L'inter et l'Ajax sacrés champions

La saison européenne de football approche de son terme et les premiers titres commencent à tomber.

Romelu Lukaku et l'Inter de Milan ont remporté ce dimanche le championnat d'Italie après le nul de l'Atalanta sur la pelouse de Sassuolo (1-1).

Les Nerazzuri s'étaient imposés samedi contre Crotone 2-0, Lukaku offrant d'abord l'ouverture du score au Danois Christian Eriksen.

Le Belge d'origine congolaise double la mise quelques minutes plus tard mais son 22e but de la saison est refusé pour un hors-jeu très limite.

Le but du break viendra finalement en fin de match sur une contre-attaque bien conclue par l'international marocain Achraf Hakimi.

Le Lion de l'Atlas ne le savait pas encore mais il inscrivait là le but du 19e titre du club milanais qui met fin à 10 ans de règne de la Juventus.

La course aux places d'honneur et à la Ligue des Champions s'annonce terrible lors des trois dernières journées, Naples peut encore rêver du podium si son Super Eagle continue de marquer. Victor Osimhen a inscrit contre Cagliari son huitième but en Serie A, le cinquième en un mois.

Et encore, l'arbitre lui a refusé un doublé pour une faute peu évidente sur un défenseur sarde.

Le Sporting tout proche, l'Ajax couronné

Au Portugal, le Sporting se rapproche lui aussi du sacre, le club de Lisbonne compte 6 points d'avance sur Porto à 4 journées de la fin, grâce à sa victoire en match en retard sur le Nacional Madère.

Le Marocain Zouhair Feddal a ouvert le score de la tête sur une offrande de Jovane Cabral, incontestablement l'homme du match.

L'international cap-verdien obtient un penalty en fin de match avant de se faire justice lui-même pour inscrire son cinquième but de la saison.

Enfin, l'autre champion du week-end, aux Pays-Bas. L'Ajax a facilement disposé du FC Emmen 4-0 avec un nouveau but pour Sébastien Haller. L'international ivoirien inscrit son neuvième but depuis son retour en Hollande.

Haller et la colonie africaine de l'Ajax peuvent célébrer. Alors qu'il reste trois matches, le club ne peut plus être rejoint par le PSV au classement et valide son 35e titre national.