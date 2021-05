Cameroun : le train express sur les rails, après l'accident meurtrier

Des images, du drame survenu en octobre 2016 entre Douala et Yaoundé, 79 personnes avaient péri et 600 blessés après le déraillement d'un train près de la gare d'Éséka sur la ligne de Douala à Yaoundé au Cameroun. Depuis, le train express a été réhabilité pour près de 2 milliards de dollars américains.

Près de cinq ans après cet accident ferroviaire, le train express qui relie les deux principales villes du Cameroun a fait peau neuve. Cette rénovation annonce la réouverture très prochaine de la reprise du trajet entre Douala et Yaoundé, un trajet de 263km. Pour la grande reprise du trafic ferroviaire, quatre villes seront desservies, il s'agit : d'Edéa, Eséka, Mankak, et Ngoumou. Le gouvernement camerounais dans la foulée a annoncé la réhabilitation en août dernier d’une dizaine de voiture de l’ancien parc et l’achat de 4 locomotives. Jeudi 29 avril, le train avec ses 11 wagons a quitté la gare de Bessengue pour le premier test officiel avant la mise en service. Le trajet durera cinq heures entre les deux capitales Douala et Yaoundé.

Le Transcam 1 Douala-Yaoundé est en cour de réhabilitation complète. Il en est de même pour le Transcam 2 entre Yaoundé et Ngaoundéré. Quand vous venez de poser un équipement récemment la vitesse kilométrique doit être réduite. C’est ce que nous avons fait aujourd’hui a expliqué Jean Ernest Ngale Bihehe, ministre camerounais de transports.

Les résultats de l'enquête de l'accident du 21 octobre 2016

Née des cendres de la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun (REGIFERCAM) créée en 1947, la CAMRAIL exploite le réseau ferré camerounais depuis 1999. L’histoire de la CAMRAIL reste jusqu’ici marquée par cet accident ferroviaire qui a fait l’année dernière près de 79 morts et au moins 551 blessés.Une enquête ouverte dans l'affaire de ce déraillement meurtrier pointe du doigt l’excès de vitesse, mais également la vétusté du parc matériel et roulant de la compagnie en charge du transport ferroviaire. De plus,l'entreprise n'est pas parvenue à réaliser l'extension prévue dans ses objectifs, à savoir étendre le réseau ferroviaire à 1000 km, conséquence, les lignes Douala- Mbanga-Kumba et Douala-Nkongsamba ne sont pas desservies. L'écartement des rails n'est pas aux normes conventionnelles de 1.435m, il est de 1000 mm.

D’après Michel Ossock le directeur adjoint de la Camrail, 330km de voie ferrés ont déjà été réhabilitées de même que 15 ponts métalliques et 300 ouvrages hydraulique. Tous les travaux ont été entièrement réalisés dans les ateliers de l’entreprise à Bassa-Douala.