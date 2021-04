Le sud-africain "My Octopus Teacher", Oscar du meilleur documentaire

"My Octopus Teacher", l'histoire d'une créature à huit membres et de son compagnon humain, a remporté l'Oscar du meilleur documentaire. Après dix ans de travail, "La Sagesse de la pieuvre" est né d'un projet vidéo personnel du cinéaste sud-africain Craig Foster, qui souhaitait renouer avec la nature en observant une femelle mollusque lors d'une plongée libre près du Cap.

Craig Foster a filmé leurs interactions et a été de plus en plus ébloui par la façon qu’elle fabriquait des outils à partir de coquilles, s'enrouler dans des rubans de varech pour éviter d'être repérée, déjouer un requin pygmée et adapter ses techniques de chasse pour envelopper crabes, homards et poissons. Les téléspectateurs la voient même jouer. La durée de vie d'une pieuvre femelle comme celle que Craig Foster a rencontrée est d'environ 18 mois. Mais cela a suffi pour que lui et ses collègues réalisateurs Pippa Ehrlich et James Reed soient profondément marqués par elle.

"C'est vraiment une toute petite histoire personnelle qui s'est jouée dans une forêt marine au fin fond de l'Afrique. Mais, à un niveau plus universel, j'espère qu'elle a donné un aperçu d'une relation différente entre les êtres humains et le monde naturel", a déclaré Pippa Ehrlich lors de la retransmission. Pour Craig Foster, sa relation avec la pieuvre lui a appris la fragilité de la vie et le lien avec la nature, et l'aidant même à devenir un meilleur père. "Craig nous a en quelque sorte montré que si un homme peut nouer une amitié avec une pieuvre, on peut se demander ce qui est encore possible", a pour sa part déclaré James Reed.

Succès inattendu, "La Sagesse de la pieuvre" a été nommé par la Directors Guild of America, aux Oscars et aux BAFTA, et a été désigné meilleur documentaire aux Producers Guild of America Awards. De nombreux fans célèbres ont approuvé cette douce histoire sur les réseaux sociaux. "Je recommande vraiment ce film", a écrit Amy Schumer sur Instagram. Brittany Snow a ajouté qu'elle n'avait "jamais autant pleuré" alors que pour Zach Braff, le film "nettoiera le palais de votre cerveau de l'effroi écrasant, de l'ennui et de la mélancolie qu'il peut ressentir."

Pippa Ehrlich s’est déclarée était ravie de l’accueil du documentaire, notamment lorsque la naturaliste Jane Goodall a déclaré que "La Sagesse de la pieuvre" faisait partie de ses films préférés avec "Le Seigneur des anneaux".