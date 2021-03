''My Octopus teacher'' sélectionné pour les Oscars

''Je me souviens du jour ou tout cela a commencé…quand j’ai vu cette chose bizarre''.

C’est avec ces mots que s’ouvre le film documentaire "My octopus teacher : la sagesse du poulpe".

Filmé sous l’eau en Afrique du Sud, il raconte l’histoire d’une amitié inattendue entre un homme et une pieuvre sauvage. Cet homme, Craig Foster, est aussi le réalisateur du film et il suit le poulpe pendant 1 an, c’est-à-dire quasiment pendant toute sa vie, les pieuvres ayant une espérance de vie de 1 à 2 ans à l’état sauvage.

Au fur et à mesure que le film progresse, le spectateur a la possibilité de suivre le cycle de vie de l’animal : vie, reproduction, mort, et de comprendre à quel point le poulpe est un animal intelligent. Ce qui rend cette amitié homme-pieuvre moins surprenante. Craig Foster explique même comment cette pieuvre a changé sa vie et a même eu un impact sur sa relation avec son fils.

« Ils ont une conscience d’eux-mêmes dans le temps et dans l’espace. Les poulpes peuvent se souvenir du passé et anticiper l'avenir. Ils peuvent clairement faire la différence entre les différents êtres humains, et ils ont ces personnalités incroyables. Je suis dans l'eau tous les jours maintenant et j'en ai rencontré beaucoup. Et une pieuvre est complètement distincte d'une autre, et à cause de la façon dont vous pouvez interagir avec elles, leurs personnalités ressortent d'une façon vraiment viscérale et fascinante, souvent amusante. "

Dix années auront été nécessaires pour que ce film puisse voir le jour. Un travail long, mais qui aura porté ses fruits : "My octopus teacher" est sélectionné pour les Oscars dans la catégorie meilleur film documentaire.