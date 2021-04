Cinéma : Daniel Kaluuya, oscar du meilleur second rôle

L'acteur britannique Daniel Kaluuya a été sacré meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans "Judas and the Black Messiah".

Daniel Kaluuyas'est imposé face à plusieurs acteurs de renom, dont Lakeith Stanfield, qui jouait également dans "Judas and the Black Messiah", Sacha Baron Cohen ("Les Sept de Chicago"), Leslie Odom Jr. ("One night in Miami") et Paul Raci ("Sound of Metal").

"Merci mon Dieu, merci mon Dieu, je ne serai pas ici sans vos conseils ni votre protection", a déclaré l'acteur britannique de 32 ans lors de la remise de son prix. "Je veux remercier ma mère, merci beaucoup de m'avoir inspiré, tu m'as tout donné, tu m'as bien programmé, pour que je puisse me présenter fièrement ici aujourd'hui. J'envoie mon amour à ma soeur, ma nièce, mes amis et ma famille, tous ceux que j'aime de Londres à Kampala..."

Dans le rôle du Black Messiah , Daniel Kaluuya se glisse dans la peau de Fred Hampton, président de la section de l’Illinois du Black Panther Party. Ce militant de 21 ans, connu pour son charisme et son talent oratoire, a été assassiné dans son sommeil par le FBI en 1969, dirigé alors par J. Edgar Hoover.

"Un président, un grand messieurs Fred Hampton, mon frère, quel homme. Comme nous sommes bénis de vivre dans une monde où il a existé. Merci pour ta vie." a lancé en forme d'hommage celui qui s'était révélé au grand public dans le film "Get Out" en 2017.

Nomadland, le grand vainqueur

La cérémonie 2021 des oscars a été marquée par la consécration de la réalisatrice chinoise Chloé Zhaod dont le long métrage "Nomadland" a raflé le prix du meilleur film, de la meilleure réalisatrice et de la meilleure actrice.

Le palmarès

Meilleur film : "Nomadland"

Meilleur réalisateur : Chloé Zhao, "Nomadland"

Meilleure actrice : Frances McDormand, "Nomadland"

Meilleur acteur : Anthony Hopkins, "The Father"

Meilleure actrice dans un second rôle : Youn Yuh-Jung, "Minari"

Meilleur acteur dans un second rôle : Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah"

Meilleur film étranger : "Drunk" (Danemark)

Meilleur film d'animation : "Soul"

Meilleur documentaire : "La sagesse de la pieuvre"

Meilleur scénario original : "Promising Young Woman" - Emerald Fennell

Meilleur scénario adapté : "The Father" - Christopher Hampton, Florian Zeller