À la recherche du nouvel Ansu

L'entraîneur portugais, Guilherme Farinha, récemment nommé directeur technique national de la Fédération de football de Guinée-Bissau (FFGB), a déclaré lundi dernier qu'il souhaitait relancer la recherche de jeunes talents avec pour objectif le Mondial U17 en 2023.

Pour l'instant, Guilherme Farinha, 65 ans, se concentre sur un tournoi de détection à Bissau, la capitale. Plus tard, lui et son équipe technique se rendront à l'intérieur du pays. L'objectif est de former la future équipe U15 du pays. .

L'objectif immédiat de celui qui fut sélectionneur de la Guinée-Bissau dans les années 1990, est de former une équipe de moins de 15 ans "pour participer et remporter" le tournoi de l'Union ouest-africaine de football (UFOA) qui se tiendra à Bissau, au mois de mai.

A plus long terme, le défi sera de parvenir à structurer l'ensemble du système de formation du pays, de réorganiser le sport le plus populaire du pays, suivant la même philosophie que celle des années 1990.

"La ligne est la même, la pensée est la même. Maintenant, nous voulons faire plus et mieux. Si nous avons fait du bon travail dans les années 90, maintenant en 2020, 2021, nous voulons faire plus. C'est mon ambition, celle de mon équipe, et celle de tout le football guinéen».

L'appel lancé aux enfants de la diaspora

Le président de la fédération guinéenne de football, Carlos Teixeira, va encore plus loin. Il compte étendre le processus de détection au-delà des frontières même du continent.

L'accent sera mis sur le Portugal, l'ex-puissance coloniale, avec qui les liens restent étroits. L'émigration déjà forte dans les années 80 a explosé avec la guerre civile de 1998. Les sélections de jeunes portugaises fourmillent de bi-nationaux potentiels. Champions d'Europe en 2016, Éder et Danilo Pereira sont nés à Bissau, respectivement en 1987 et 1991.

L'Espagne voisine a elle aussi formé un talent guinéen hors du commun : Ansu Fati, qui marche sur les traces de Leo Messi à Barcelone. Lui aussi est né en Afrique avant d'arriver en Espagne à l'âge de 9 ans.

La France s'appuie elle sur Dayot Upamecano, acheté 42 M€ par le Bayern de Munich pour les cinq prochaines saisons.

«Nous pensons à tous ces enfants de la diaspora, explique Carlos Teixeira. Ils font également partie de la Guinée-Bissau et nous allons commencer à les découvrir, petit à petit. Nous sommes ambitieux et les joueurs de la diaspora font partie de ce projet».

«Je veux lancer un appel aux parents et tuteurs de nos compatriotes, ces joueurs de la diaspora. Ils doivent nous aider. Avec eux, nous pouvons tous faire une meilleure sélection de la Guinée-Bissau afin que dans quatre, cinq ans, le Real Madrid, Barcelone, ces géants venus d'Europe, viennent nous chercher, recrutent nos joueurs ».

"Le football, comme je l'ai toujours dit, la mission de la Fédération, ce n'est pas seulement de faire tourner le ballon entre les quatre lignes. La mission, la volonté et la responsabilité de la Fédération est aussi de rassembler les Guinéens. Il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas d'ethnies, il y a les Guinéens." », conclut Carlos Teixeira.