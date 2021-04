À Dakar, rompre le jeune par centaines dans la Massalikul Jinaan

Dans la mosquée Massalikul Jinaan de la capitale sénégalaise, la confrérie Mouride propose à des centaines de musulmans de rompre le jeune lors du Ramadan.

C'est un moment de retrouvailles, caractéristique du début du Ramadan. Au Sénégal, dans la mosquée Massalikul Jinaan de Dakar, la confrérie Mouride offre des centaines de repas aux musulmans rompant le jeune à la tombée du jour. Un geste de partage qui plaît aux fidèles.

"J'ai trouvé ce geste magnifiant. La communauté mouride est une communauté solide qui est toujours focalisé sur le partage et voir tous ces gens prendre le repas ensemble, ça donnes des frissons. J'ai trouvé ça très intéressante et si le temps me le permet, je viendrai temps en temps pour couper le jeûne ici", explique Ibrahima Mané.

La mosquée Massalikul Jinaan, une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest, accueille des milliers de personnes tout au long du mois de Ramadan. Alors la préparation des repas, tout autour de la mosquée demande une certaine organisation.

"Pendant le mois de ramadan, ça se passe comme ça. Il y a beaucoup de milliers de musulmans qui viennent pour couper leur jeûne ici. Vous avez même vu, la mosquée est pleine et il y a différentes cuisines. Ici ce n'est pas la seule cuisine, il y a beaucoup de cuisines qui sont là" explique Tato Mboup, qui dirige une cuisine à la Massalikul Jinaan.

Les célébrations du Ramadan dureront jusqu'au 12 mai prochain.