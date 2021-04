Franck Kessié, puissance 10

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Frank Kessié et le Milan AC. Les Rossoneri se sont imposés à Parme ce samedi et restent solides dauphins de l'Inter au classement.

Le Croate Ante Rebic a d'abord ouvert le score de belle manière avant que l'Eléphant Franck Kessié n'inscrive son dixième but de la saison, seulement le second dans le cours du jeu pour celui qui a transformé 8 penalties en Serie A.

Milan conclut son festival par son duo portugais Diogo Dalot/Rafael Leão. Le buteur d'origine angolaise en est à 6 réalisations cette année.

En Allemagne, le Bayern de Munich en plein doute. Battu en Ligue des Champions par Paris, le champion d'Europe concède un nul à domicile face au modeste Union Berlin.

Le jeune Jamal Musiala se transforme en sauveur pour les Bavarois. Quatrième but cette saison pour le Nigérian d'origine.

Enfin aux Etats-Unis débute la saison de NWSL et mention spéciale à Trinity Rodman, la fille de Dennis Rodman, l'excentrique basketteur NBA, star des Chicago Bulls dans les années 90.

Pour son premier match en professionnels, elle s'offre un premier but lors de la rencontre entre les Washington Spirit et les Carolina Courage.