L'Inter Milan avec 11 points d'avance, Lukaku décisif

L’Inter Milan d’Antonio Conte se rapproche dangereusement de son 19e scudetto. Emmenés par Romelu Lukaku, les nerrazurri comptent 11 points d’avance sur leur grand rival du Milan AC, a huit journées de la fin.

Le Belge d’origine congolaise a inscrit 21 buts en 29 apparitions cette saison. Malchanceux contre Cagliari, il sera toutefois à l’origine du but de Matteo Darmian à la 76e minute.Une réalisation qui pourrait aider à mettre fin à la série de neufs titres de la Juve.

Les Turinois tentent pour leur part d’éviter de terminer en dehors des deux premières places pour la première fois depuis 2011. Menant déjà un but à zéro, Cristiano Ronaldo a vu sa reprise repoussée par le poteau, donnant la chance à Alvaro Morata d’inscrire son 8e but de la saison.La Juve scellera le score à la 69e minute, avec un but de l’américain Weston McKennie. Pas de but pour CR7, mais la Juve reste à une longueur du Milan AC.