CAN : dernier jour pour se qualifier

Le Rwanda tentera de valider son ticket pour la phase finale de la prochaine CAN. Les Amavubi ne sont plus maîtres de leur destin. Ils doivent non seulement battre, à Douala, le Cameroun, déjà qualifié en tant que pays hôte, et devront attendre le résultat du Mozambique contre le Cap-Vert.

Dans ce groupe, les trois équipes peuvent encore se qualifier. Le Rwanda compte 5 points, le Cap-Vert 7 et le Mozambique 4.

Huitième de finaliste de la précédente édition, l’Ouganda manquera la prochaine édition. Alors qu’un point leur suffisait, les Crânes se sont, en effet, inclinés ce lundi au Malawi (1-0) à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires. Du coup, ce sont les Flammes qui accompagneront le Burkina Faso, l’autre qualifié du groupe, au Cameroun en janvier prochain et qui disputeront leur première phase finale depuis 2010.

Après la non-qualification de la RDC et de l’Afrique du Sud, il s’agit de la troisième grosse surprise de ces éliminatoires.