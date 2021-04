CAN : le Bénin jouera le match de la honte en juin

Les Ecureuils du Bénin peuvent toujours rêver participer à la prochaine coupe d'Afrique des Nations. La dernière place disponible pour la CAN devait se jouer mardi dernier à Freetown en Sierra Leone, mais cinq cas positifs parmi les hommes de Michel Dussuyer ont amené les officiels à annuler la rencontre.

Ce sont en réalité les Béninois qui ont refusé de pénétrer sur la pelouse, étonnés que les cas positifs concernent leurs 5 meilleurs éléments, du gardien Saturnin Allagbé aux défenseurs Cédric Hountondji et Khaled Adenon en passant par l'attaquant Steeve Mounié.

Une fois rentré à Cotonou, les Ecureuils ont procédé à un nouveau test révélant 5 cas négatifs.

Le Bénin crie à la supercherie et entend déposer un recours pour obtenir une victoire sur tapis vert synonyme de qualification. Même requête du côté de la Sierra Leone pourtant déjà éliminée.

Sinon, il faudra attendre la prochaine rêve internationale au mois de juin prochain pour que les supporters puissent à nouveau exulter et célébrer une cinquième participation à la CAN, toutes obtenues au XXIe siècle. La dernière campagne en Egypte avait d'ailleurs vu Adenon et ses partenaires atteindre les quarts de finale du tournoi.