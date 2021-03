Égypte : le canal de suez est toujours fermé à la circulation

Égypte, le canal de suez est toujours bloqué par le géant navire Ever given. L'une des voies commerciales les plus empruntées au monde est encore fermée à la circulation.

Tous les efforts déployés pour draguer le porte-conteneur n'ont pas abouti mercredi. Huit remorqueurs ont été dépêchés sur place pour aider à remettre le géant des mers à flots. Selon les experts, les opérations de remorquage pourraient prendre plus de jours que prévu.

Le navire de plus de 219 000 tonnes, qui se rendait à Rotterdam en provenance d’Asie, est à l’arrêt après avoir été déporté par une rafale de vent, alors qu’il venait de franchir l’entrée sud du canal à Suez.

Conséquence de nombreux navires, plus d'une centaine transportant du pétrole et d'autres produits commerciaux sont toujours bloqués aux deux extrémités du canal entraînant d'importants retards de livraison. Selon l'autorité du Canal de suez, 19000 navires ont emprunté ce canal l'année dernière.