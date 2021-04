Suez : l'Egypte réclame 900 millions de dollars de dédommagements

L'Egypte réclame 900 millions de dollars de dédommagements après le blocage du canal de Suez.

Le porte-conteneurs Ever given a l’origine de l’interruption du trafic sur le canal fin mars, a été saisi par le gouvernement égyptien en attendant l’indemnisation

Lundi soir, le chef de l'Autorité du canal de Suez (SCA) s’est exprimé à la télévision publique.

Selon lui l’Egypte n’a commis aucune erreur.

Il a affirmé que le pays était actuellement en train de négocier le montant de la compensation pour le préjudice subi, avec la société japonaise Shoei Kisen, propriétaire du navire, et des compagnies d'assurance.

L'Ever Given s'est retrouvé coincé près d'une semaine en travers du canal, paralysant le trafic sur cette voie maritime cruciale.

Plus de 400 navires avaient été bloqués au nord et au sud de l'isthme durant six jours, formant de gigantesques embouteillages.

l'amiral a indiqué que son pays voulait le versement de 900 millions de dollars (environ 750 millions d'euros).