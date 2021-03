Maroc : les fermiers d'El Arja dénoncent une décision abusive

Une trentaine de fermiers a été interdit d'accès à la zone El Arja, située à la frontière maroco-algérienne. Les deux pays avaient convenu en 1972, que l'Oasis était du côté algérien.

Alger avait autorisé des fermiers marocains à exploiter les palmiers, avant la date du 18 mars dernier. L'Oasis d’El Arja, petite localité à 6 kilomètres de Figuig a été fermé, Alger a qualifié de temporaire et conjoncturelle cette décision.

Notre histoire est très attachée à l'agriculture. Nous vivons de l'agriculture et on ne peut pas laisser notre terre. Les gens investissent de grosses sommes d'argent sans gagner beaucoup en retour. Il y en a même qui ont investi 2 000 000 dh ici et qui n'ont même pas récupéré 20 000 dh. Ce n'est pas un investissement qu'on fait ici. C'est notre histoire qui est liée à nos origines. Si vous n'avez pas de terre ici, vous vous sentirez étranger à Figuig, lance un fermier.

Selon un communiqué marocain, le gouverneur de la région de Figuig a rencontré les personnes concernées par cette situation afin d'examiner les solutions possibles pour atténuer les répercussions de cette décision sur les exploitants de ces terres agricoles.

Pendant ce temps, les fermiers d’El Arja sont déterminés à demander réparation au gouvernement algérien. Il y a près d’un mois, lorsque les autorités algériennes ont sommé les fermiers marocains de quitter les terres dans un délai de 3 jours qui a été prolongé à un mois, après négociations.

Selon plusieurs défenseurs des droits de l'Homme, les fermiers paient le prix d'un conflit frontalier mal négocié depuis des années. Et Alger doit indemniser ses fermiers qui ont été forcés de quitter leurs maisons et leurs plantations. Plusieurs manifestations ont eu lieu la semaine dernière pour protester contre une décision politiquement motivée.