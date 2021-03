Maroc : une nouvelle génération de rappeurs

Vous ne connaissez peut-être pas El Grande Toto. Pourtant, c'est actuellement l’un des meilleurs rappeurs du Maroc. Il est en effet l’artiste marocain le plus écouté sur la plateforme de musique Spotify, avec plus de 20 millions d’écoutes dans plus de 90 pays.

A 24 ans, avec ses lunettes de soleil et ses cheveux bleus, El Grande Toto, de son vrai nom Taha Fahssi, fait partie de cette nouvelle génération d’artistes qui ont changé le visage du rap au Maroc. "Les rappeurs marocains bossent, les producteurs marocains bossent, les ingénieurs marocains bossent. Tout le monde bosse ici, on bosse comme des fous, mais on n'a pas l'industrie qu'il faut. Ça commence à grandir maintenant, on ne peut que s'estimer heureux. Qui aurait dit qu'un rappeur marocain aurait pu être 4e mondial en vues sur Youtube ? Donc je dis que les Marocains, ils bossent comme des malades et il faut que ça grandisse ici", explique t-il.

Être une artiste féminine dans un milieu presque exclusivement dominé par des hommes n’est pas une chose facile. Mais quelques rappeuses arrivent à s’imposer. C’est le cas de Ghizlane "Snowflake", 25 ans, qui séduit avec ses récits de femmes. "A chaque fois qu'on parle à une rappeuse, on lui parle en tant qu'une femme qui fait ça au lieu d'une personne qui fait ça comme toutes les autres. C'est vrai que c'est unique d'être rappeuse et c'est unique d'être femme au Maroc en général. Du coup ça a sa perspective qui a une valeur ajoutée que le rap masculin n'aura jamais."

Si le rap marocain arrive à séduire au-delà des frontières du royaume, c’est aussi grâce aux réseaux sociaux. Issam, qui prépare la sortie de son premier album, est l’un des premiers rappeurs marocains à avoir signé avec une maison de disques en Europe. "Il y a de très bons artistes,qui ont leur place grâce à des plateformes comme YouTube, Instagram et autres. Aujourd'hui, il n'y a pas qu’un seul média pour aider les artistes à se promouvoir."

Malgré ce succès, l’industrie musicale marocaine a encore du mal à faire la promotion de ces nouveaux artistes. Mais ces nouveaux rappeurs dans lesquels toute une génération de jeunes Marocains se reconnaissent reste pleins d’enthousiasme et ne perdent pas espoir.