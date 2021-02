RDC : promouvoir le football à l'école

Un championnat scolaire organisé en partenariat avec la FIFA, l’idée était dans les tuyaux en RDC. Elle a été concrétisée samedi à l’issue de la rencontre entre le président de le Fédération internationale de football Gianni Infantino et le chef de l’Etat congolais, Félix Tshisekedi à Kinshasa.

"Nous avons un problème au niveau sportif, mais comme la Fifa vient de nous permettre que nous retournions à la base dans les écoles, ça permet d'avoir des athlètes qui ont un bon niveau. Ça permet aussi que nos enfants soient physiquement forts", s'est réjoui le ministre congolais des Sports Amos Mbayo.

Le projet ne concerne pas que la République démocratique du Congo.

"On a lancé aujourd'hui un projet d'une compétition, un championnat scolaire ici mais on va répliquer ça dans toute l'Afrique à partir évidemment d'ici parce que l'éducation, les écoles et le football, ça doit être en symbiose.", a déclaré le président de la FIFA.

L’objectif pour la RDC est d’inculquer la culture du ballon rond à sa jeunesse à partir de l’école afin de détecter des talons précoces.

Le président de la FIFA a entamé une tournée africaine depuis mardi qui l'a conduit notamment à Nouakchott en Mauritanie, à Bangui (RCA), à Brazzaville au Congo avant l’étape de la RDC.