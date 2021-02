CHAN 2021 : le Maroc conserve sa couronne

Le Maroc est devenu dimanche soir la première nation à remporter deux éditions consécutives du CHAN. Après un parcours quasiment sans faute et résolument offensif (15 buts en 6 matches), les Lions de l'Atlas rejoignent la RDC comme pays le plus titré de la compétition.

Deux ans après leur sacre à domicile, les hommes d'Houcine Ammouta affrontaient le Mali au stade Ahidjo de Yaoundé. Les deux équipes alignaient leur meilleure équipe.

Après une première mi-temps riche en occasions mais achevée sur un score nul et vierge, le Maroc est parvenu à accélérer au cours du deuxième acte.

C'est le défenseur central Soufiane Bouftini qui finit par faire sauter le verrou malien. Le joueur du Hassania d'Agadir trompe Djigui Diarra à vingt minutes du coup de sifflet final. Il vient smasher de la tête un corner d'Omar Namsaoui. Son deuxième but de la compétition, lui qui avait déjà ouvert le score en demi-finale contre le Cameroun.

Dix minutes plus tard, les champions en titre doublent la mise par l'inévitable Ayoub El Kaabi. Le meilleur joueur et buteur de la dernière édition inscrit d'une tête plongeante à bout portant son troisième but du tournoi, son douzième en deux éditions.

Les compositions

Mali : Djigui Diarra-Issaka Samaké, Barou Sanogo, Yacouba Doumbia, Siaka Bagayoko-Moussa Kyabou, Sadio Kanouté-Demba Diallo, Makan Samabaly (Ousmane Kamissoko 79), Moussa Ballo (Zoumana Simpara 82)-Moussa Koné (Bassekou Diabaté 78)

Maroc : Anas Zniti-Omar Namsaoui, Soufiane Bouftini, Abdelmounaim Boutouil, Hamza El Moussaoui-Yahya Jabrane, Mohammed Ali Bemammer-Noah Sadaoui (Zakaria Hadraf 90), Abdelilah Hafidi (Walid El Karti 90), Soufiane Rahimi-Ayoub El Kaabi

Le parcours du Maroc :

Groupe C :

Maroc-Togo 1-0 Jabrane 27 sp

Anas Zniti-Abdelkarim Baadi, Soufiane Bouftini, Abdelmounaim Boutouil, Hamza El Moussaoui-Walid El Karti, Larbi Naji, Yahya Jabrane-Zakaria Hadraf (Noah Sadaoui 81), Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi (El Mehdi Karnass 85)

Maroc-Rwanda 0-0

Anas Zniti-Abdelkarim Baadi, Soufiane Bouftini, Abdelmounaim Boutouil, Hamza El Moussaoui-Larbi Naji (Abdelilah Hafifi 76)i-Naoufel Zerhouni (Noah Sadaoui 76), Yahya Jabrane, Walid El Karti, Soufiane Rahimi (Ismail Khafi 88)-Ayoub El Kaabi

Maroc-Ouganda 5-2 El Kaabi 45 sp, Rahimi 51, 80, El Moussaoui 71, Lukwago 90 csc

Anas Zniti-Omar Namsaoui, Soufiane Bouftini, Abdelmounaim Boutouil, Hamza El Moussaoui-Mohammed Ali Bemammer (Larbi Naji 75)-Adam Ennafati, Yahya Jabrane, Reda Jaadi (Abdelilah Hafidi 60), Soufiane Rahimi-Ayoub El Kaabi (Ismail Khafi 81)

Quarts de finale :

Maroc-Zambie 3-1 Rahimi 1, Bemammer 8, El Kaabi 39 sp

Anas Zniti-Omar Namsaoui, Soufiane Bouftini, Abdelmounaim Boutouil, Hamza El Moussaoui-Mohammed Ali Bemammer-Adam Ennafati (Zakaria Hadraf 32), Yahya Jabrane, Abdelilah Hafidi (Walid El Karti 61), Soufiane Rahimi (Reda Slim 73)-Ayoub El Kaabi

Demi-finale :

Maroc-Cameroun 4-0 Bouftini 29, Rahimi 40, 74, Bemammer 82

Anas Zniti-Omar Namsaoui, Soufiane Bouftini, Abdelmounaim Boutouil, Hamza El Moussaoui-Mohammed Ali Bemammer-Noah Sadaoui, Yahya Jabrane (Larbi Naji 80), Abdelilah Hafidi (Walid El Karti 77), Soufiane Rahimi (El Medhi Karnass 86)-Ayoub El Kaabi

Soufiane Rahimi, la consécration

Soufiane Rahimi termine meilleur buteur de cette édition avec 5 réalisations. Il devance son prédecesseur au palmarès, son compatriote Ayoub El Kaabi et le Guinéen Yakhouba Gnagna Barry (3 buts).

5 buts : Soufiane Rahimi (Maroc, Raja Casablanca)

3 buts : Yakhouba Gnagna Barry (Guinée, Horoya AC), Ayoub El Kaabi (Maroc, WAC Casablanca)

2 buts : Salomon Banga (Cameroun, Coton Sport Garoua), Morlaye Sylla (Guinée, Horoya AC), Victor Kantabadouno (Guinée, Wakriya AC), Mohammed Ali Bemammer (Maroc, IR Tanger), Soufiane Bouftini (Maroc, HUS Agadir), Mossi Issa Moussa (Niger, AS Douanes), Saïdi Kyeyune (Ouganda, URA FC), Masasi Obenza (RDC, AS Vita Club), Richard Nane (Togo, ASC Kara)