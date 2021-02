CHAN : le Maroc en grand favori face au Mali

A quelques heures de la finale du CHAN, le Maroc et le Mali ont procédés à leurs dernièrs entrainement dans des annexes du stade d’Olembe, à la sortie de Yaoundé.

Tenant du titre et grand favori de la compétition, le Maroc ne compte toutefois pas sous-estimer son adversaire. « C’est vrai que nous sommes favoris, mais ce n’est pas le message que je fais passer à mes joueurs. Chaque match à sa réalité donc si on veut refaire les mêmes performances, il faudrait refaire les mêmes efforts que ce soit sur le plan physique, technique ou tactique et puis aussi mental. Ça va être difficile mais c’est à notre portée. On peut gagner ce titre à condition de se créer les mêmes conditions de réussite », déclare Lhoussaine Ammouta, l’entraîneur de l'équipe marocaine.

Poussée par les 10 000 supporters qui ont fait le déplacement au Cameroun, l’équipe du Mali se prépare à un match de haute facture.

L’entraîneur des Aigles est confiant en la victoire. _« Les matchs se jouent mais ne se ressemblent pas. Le match Cameroun-Maroc était un autre match, et celui qu’on va jouer sera un autre match. Le Maroc va-t-il marquer quatre buts contre nous ? ni moi ni vous ne pouvons répondre à ça. C’est un match qu’on va essayer de préparer et la stratégie qu’on va essayer de mettre en place ça se passe entre mes joueurs et moi. Je ne vais pas la mettre sur la place publique", _avance Nouhoum Diané.

En attendant le coup d’envoi de la rencontre, le stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé fait sa mue des grands jours.