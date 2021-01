Aaron Boupendza s'éclate en Turquie

Le Gabonais Aaron Boupendza a marqué un quadruplé mardi contre Antalyaspor lors de la 15ème journée du championnat turc de football.

L’attaquant a déjà inscrit 7 buts en 12 matchs depuis qu'il a rejoint Hatayspor **en août dernier. Il est maintenant le 2e meilleur buteur en Turquie derrière un autre africain, le Camerounais Vincent Aboubakar qui totalise 8 buts**.

''Je suis content d'entrer dans l'histoire de la Süper Lig turque, je ne savais pas que je pouvais marquer 4 buts en 1 seul match. Ça me fait plaisir de pouvoir aider l'équipe et de pouvoir faire partie des meilleurs buteurs du championnat. Ça me donne de la confiance pour le reste de la saison, ça me fait du bien'', explique la panthère.

Hatayspor, nouvellement promu en première division turque, occupe la sixième place du championnat après 15 matchs, à seulement 5 longueurs du leader, Galatasaray.

Un contingent africain pas étranger aux bons résultats du club

La force de l’équipe : son caractère cosmopolite. L'équipe comprend 13 nationalités dont neuf africains.

Parmi eux, le Sénégalais Mame Biram Diouf passé par Manchester United et le Malien Adama Noss Traoré, meilleur joueur du Mondial U20 en 2015.

'' C'est une équipe multiculturelle, jeune, on s'entend bien, __on se comprend, on se respecte, on est sérieux à l'entrainement, on est concentré et rigoureux, on se parle tous et on se comprend, ça fait bien vivre le groupe.'', affirme le Gabonais.

A 24 ans, Aaron Boupenza s'impose enfin en Europe où il est arrivé il y a 4 ans en provenance du CF Mounana. Il ne s'est jamais vraiment imposé aux Girondins de Bordeaux, multipliant les prêts dans des clubs de division inférieure (Tours, Pau, Ajaccio) ou étrangers (Feirense en D1 portugaise).