F.A. Touadéra : "certains sont engagés dans des voies de violences que le peuple condamne"

Malgré la menace, le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, a appelé la population à se rendre aux urnes dimanche prochain à l'occasion des élections présidentielles et législatives.

Le double scrutin se prépare dans une situation politique particulièrement tendue alors que le gouvernement accuse son opposant François Bozizé d'avoir orchestré une tentative de coup d'état. Ce dernier, à la tête du pays entre 2003 et 2013, a vu sa candidature invalidée par la Cour constitutionnelle en raison des accusations et sanctions de l'ONU.

Faustin-Archange Touadéra : "o__n doit retrouver l'ordre constitutionnel pour la démocratie dans le pays."

"Ce que nous déplorons et que nous condamnons, c'est que, au lieu de rentrer dans le processus pour que nous puissions avoir la paix, maintenant que nous avons retrouvé l'ordre constitutionnel, on doit retrouver cet ordre pour la démocratie dans le pays. Malheureusement, certains sont engagés dans des voies de violences, que le peuple condamne et que nous condamnons également.__Je vois partout des gens faire la queue pour retirer leur carte d'électeur. Cela démontre leur engagement et leur volonté de se rendre aux élections", s'est félicité F**austin-Archange Touadéra. **

Le pays se met en ordre de marche électorale malgré la menace

Malgré le climat et la menace, le gouvernement fait le forcing pour que cette double élection puisse se tenir. Le matériel électoral est en cours d'installation, la distribution des cartes d’électeurs s'effectuent dans les principales villes où les forces de sécurité internationales ont été déployées pour contrer d'éventuelles offensives de groupes armés.