Le gouvernement éthiopien bloque l'accès au Soudan

Les forces éthiopiennes ont bloqué l’accès au Soudan à des milliers de personnes.

Jeudi, les soldats du gouvernement d’Ethiopie ont empêché les habitants de la région du Tigré de passer au Soudan par le poste de frontière le plus fréquenté par les réfugiés.

Janez Lenarcic, le commissaire européen pour la gestion des crises, s’est rendu près de l’une de ces zones clé, au camp d’Um Raquba.

Il a exhorté le gouvernement éthiopien à rétablir les communications dans sa région du Tigré :

"J'exhorte à nouveau les autorités éthiopiennes à lever le blocus des communications, à permettre l'accès aux travailleurs humanitaires et aux biens humanitaires et, bien entendu, à cesser les hostilités. Cela dure depuis trop longtemps. La solution militaire ne sera pas une solution à cette question qui est avant tout politique. J'appelle donc les autorités éthiopiennes et toutes les autres parties concernées à mettre fin à la violence".

L'Ethiopie a formellement autorisé l'accès des Nations Unies pour acheminer l'aide au Tigré.

L'accord stipule que "les Nations Unies et les partenaires humanitaires" peuvent accéder "aux populations vulnérables dans les zones administrées par le gouvernement au Tigré".

Depuis le début des affrontements entre le gouvernement fédéral éthiopien et sa région dissidente du tigré, des dizaines de milliers de réfugiés se sont déversés dans l'est du Soudan. Le gouverneur de l'État de Gedaref, Suleiman Ali Mohammed révèle l'impact de ce conflit sur la ville soudanaise :

"Nous avons discuté de l'impact de cette crise sur l'État de Gedaref et des défis économiques auxquels nous sommes confrontés, comme la question du carburant et des autres produits de base, et toute cette pression affecte l'État. Nous avons discuté avec eux de la possibilité de fournir de l'eau en particulier".

Depuis que les forces éthiopiennes empêchent les éthiopiens de passer la frontière soudanaise, le flux de personnes déplacées est passé de plusieurs milliers à des centaines par jour.