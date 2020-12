Des milliers d’Éthiopiens en transit au Village 8

Parmi les 45 000 Éthiopiens à avoir fui le conflit dans le région du Tigré, près d'un quart se trouve actuellement en transit dans le "Village 8" au Soudan.

La situation est devenue complexe dans la région du Tigré et par conséquence, aussi de l'autre côté de la frontière soudanaise. Face au nombre sans cesse croissant de réfugiés - entre 14 000 et 15 000 -, l'attente d'un transfert vers les camps de Tenebe et d'Umm Rakouba ne cesse de s'allonger. "Au départ, les réfugiés étaient censés rester ici entre 48 et 72 heures mais le délai a été porté à un mois__", raconte le responsable du "Village 8", Mustafa Anwar Mohammed.

Ce transfert vers un camp en "dur" n'est d'ailleurs pas souhaité par de nombreux réfugiés. Le long périple n'est pas forcément engageant pour ces nombreuses familles qui souhaitent avant tout ne pas trop s'éloigner de leurs proches restés en Ethiopie.

"Le mieux serait de rester ici encore 1 ou 2 mois"

Haile Gebremikeal, est de ceux là. Ce cinquantenaire qui vient de perdre sa femme est tiraillé entre deux feux : _"on ne peut pas vraiment refuser d'y aller mais que vont devenir nos familles et par quels moyens allons nous nous rendre dans ces camps _?_ Le mieux serait de pouvoir rester ici pendant 1 ou 2 mois et de veiller ainsi sur nos proches. Mais en même temps; dans ce camp il n'y a ni téléphone ni internet et aucun moyen de prendre des nouvelles de nos familles."_

Pour Rahwa Garmla, une jeune éthiopienne, le camp d'Um Rakouba semble se trouver au bout du monde : "on nous a dit que là-bas c'est le désert. Qu'il n'y a pas d'eau potable. Ma peur est immense" reconnaît-elle.

Alors, les milliers de réfugiés continuent de s'entasser chaque jour un peu plus dans le camp provisoire du "Village 8". L'objectif de tous est de survivre, en attendant un prochain transfert et, surtout, une fin rapide du conflit.