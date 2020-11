Deux candidatures de plus à la CAF

Les candidatures pleuvent à la Confédération Africaine de Football.

Ce mardi, le milliardaire Sud-africain Patrice Motsepe et le Mauritanien Ahmed Yahya étaient les derniers à se déclarer candidats à la présidence de la CAF avant la date limite du 12 novembre.

Ces candidatures s’ajoutent à celle de l’Ivoirien Jacques Anouma et du Malgache Ahmad Ahmad, l’actuel président qui brigue un second mandat malgré des accusations de corruption et de harcèlements.

Beau-frère du président sud-africain Cyril Ramaphosa, Patrice Motsepe possède les Mamelodi Sundowns de Pretoria, une des 10 meilleures équipes africaines des dernières années.

Le président de la Fédération mauritanienne, Ahmed Yahya est pour sa part le fondateur du FC Nouhadibou, un des clubs les plus titrés d’Afrique de l’Ouest.

Depuis son arrivée à la tête de cette federation, la Mauritanie est passé de la 183e à la 98e place du classement de la FIFA. Réputé proche du président sortant, Ahmed Yahya est membre du comité exécutif de la CAF depuis 2017

Les élections de l'instance suprême du foot africain auront lieu le 12 mars prochain.