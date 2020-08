Maroc : restrictions de déplacement dans huit villes dont Tanger

Des véhicules blindés parcourant la ville de Tanger. Suite à la hausse du nombre de cas et de décès dus au coronavirus au Maroc, les autorités ont imposé des restrictions de déplacements vers et depuis huit villes, et fermé des quartiers abritant des foyers, notamment à Casablanca, la capitale économique, Tanger et Fès.

"Nous vivons à Tanger et la situation est délicate et difficile en raison de la pandémie et de nombreux cas ont été enregistrés. Nous sommes en première ou deuxième ligne au niveau national et nous enregistrons de nombreux cas chaque jour.Il n'est pas normal de voir cette présence militaire et policière renforcée dans la ville de Tanger et en particulier de voir des véhicules blindés et des répartiteurs de police à l'entrée de nos quartiers, mais Tanger est une ville vivante et dynamique", déplore Abdessamad Lamrabet, Secrétaire régional de la Fédération nationale de la santé à Tanger.

Le gouvernement marocain a également adopté un projet de décret instaurant une amende de 300 dirhams (soit 27 euros) en cas de « non-respect de la distanciation sociale » et de non-port du masque.

Les frontières restent fermées jusqu’à nouvel ordre, tandis que l’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis mi-mars a été prolongé jusqu’au 10 septembre,

Mercredi, un record de 1.499 contaminations, dont 23 décès, a été officiellement enregistré dans le pays.