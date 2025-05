Les 20 meilleures universités africaines selon le classement de Shanghai

Le dernier classement de Shanghai 2024, publié par la Shanghai Ranking Consultancy, célèbre l'émergence des universités africaines sur la scène académique mondiale.

Pour la première fois, 20 institutions du continent figurent parmi les 1000 meilleures au monde, contre seulement 5 il y a dix ans. Bien que capiteuse, cette avancée souligne le potentiel du continent à développer des établissements d’excellence, fruit d'investissements accrus dans l'éducation et la recherche.

L'Afrique du Sud et l'Égypte font la course en tête, chacune avec 8 universités classées. Parmi les africaines, l’Université de Cape Town (Afrique du Sud) se distingue, étant classée 201e mondiale. En Égypte, l’Université du Caire, malgré n'être que la troisième africain, se maintient parmi les meilleures avec des programmes de recherche robustes.

D'autres pays émergent également, comme l'Éthiopie avec l’Université d’Addis Abeba, le Ghana avec l’Université de Ghana, le Maroc avec l’Université Hassan II de Casablanca, et la Tunisie via l’Université de Tunis El Manar. Ces institutions représentent un signe de diversification prometteur, bien qu'une seule université par pays soit présente en dehors des leaders sud-africains et égyptiens.

Pour évoluer davantage, les universités africaines doivent surmonter des défis financiers et renforcer les collaborations internationales. Poursuivre ces efforts est crucial pour rivaliser avec d’autres régions, particulièrement l’Asie, où des investissements éducatifs massifs ont propulsé de nombreux établissements dans ce classement mondial.

Malgré les progrès significatifs, le classement de Shanghai reste un outil parmi d'autres pour mesurer l'excellence académique, recouvrant certains domaines plus que d'autres. Ainsi, pour enrichir leur évaluation, les universités africaines pourraient aussi s’appuyer sur d’autres classements reconnus, comme le Times Higher Education ou le QS World University Rankings.

Investir dans la qualité de l'éducation et la recherche reste essentiel pour que les universités africaines continuent de gagner en renown et attrait sur la scène internationale.