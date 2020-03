Cameroun : un club de football brave le coronavirus

Ce club camerounais continue ses activités comme si de rien n‘était, malgré l’arrêt de nombreuses compétitions sportives.

Le Canon Kpakum Yaoundé continue de s’entraîner dur malgré la pandémie mondiale COVID-19.

“C’est vrai, c’est une maladie et on en voit des nouvelles sur toutes les chaînes de télévision, mais nous, au Cameroun, nous n’avons pas encore ce problème au niveau des joueurs, il n’y a pas de nouvelles d’un joueur qui aurait contracté la maladie ici. Et depuis que nous avons arrêté le championnat pendant une semaine”, a déclaré Romuald Axel Ngolo Njana, joueur du Canon Kpakum Yaoundé.

“Pour le championnat d’Afrique des nations (CHAN), c’est une triste nouvelle, car le pays avait déjà tout organisé. Mais malheureusement, même pour mes coéquipiers qui étaient prêts, cela a été reporté, mais nous n’avons pas le choix car même en Europe, les championnats se sont arrêtés à cause de cette maladie qui a touché le monde entier”, a-t-il ajouté.

Mardi, la Fédération camerounaise de football a prononcé la suspension du championnat national de football, à cause des risques de propagation du coronavirus.

De son côté, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le report des éliminatoires de la CAN 2021 et du CHAN 2020 à cause de la pandémie qui a déjà touché quatorze personnes au Cameroun.