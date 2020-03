Coronavirus : l'Euro et les JO ne devraient pas être impactés

Les Jeux olympiques de Tokyo et l’Euro de football, les deux plus grandes compétitions sportives prévues cette année ne devraient pas souffrir de l‘épidémie de coronavirus. Le Comité international olympique a indiqué mardi qu’il reste “entièrement engagé” à tenir les J.O de Tokyo malgré le contexte.

“Je voudrais encourager tous les athlètes à continuer leur préparation pour les Jeux olympiques Tokyo 2020 avec confiance et ferveur”, a affirmé Thomas Bach, le patron de l’institution.

De son côté, le responsable de l’UEFA a fait savoir que le virus n’est qu’un défi parmi de nombreux autres que doit gérer son organisation

“Nous ne voulons pas spéculer à cette étape. Nous voulons gérer cela sérieusement, au cas par cas. En impliquant les différentes parties prenantes comme nous l’avons dit. Les gouvernements et d’autres championnats, et les clubs. Et nous prendrons une décision adaptée. Nous ne voulons pas commencer à spéculer sur ce qui va advenir dans trois ou quatre mois”, s’est exprimé le secrétaire général de l’UEFA, Theodore Theodoridis.

L‘épidémie du nouveau coronavirus n’a pas encore conduit au désistement des organisateurs de compétitions majeures comme ce fut le cas avec la CAN au Maroc en 2015, en pleine épidémie d’Ebola en Afrique. Jusqu’ici, seule l’Espagne a décidé de faire jouer certains matches de Ligue des champions à huis clos.