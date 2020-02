Le Zamalek remporte la Super Coupe d'Égypte

Le Zamalek du Caire vainqueur de la Super Coupe d‘Égypte au bout d’une rencontre à suspens face à son grand rival Al Ahly. 4 tirs au but à 3 après un match nul et vierge frustrant où les deux équipes les plus titrées de la capitale égyptienne ont manqué d’inspiration.

Au final le Zamalek sort vainqueur de ce duel et en profite pour prendre sa revanche sur Al Ahly qui avait remporté la compétition l’année dernière.

Les Chevaliers blancs enchaînent un deuxième titre majeur en 6 jours après avoir remporté la Super Coupe de la CAF.

Une succession de performances qui fait rêver à un titre en Champions League africaine.

Les hommes de l’entraîneur français Patrice Carteron ont rendez-vous dès le 28 février prochain avec l’Espérance de Tunis en quart de finale aller de la compétition pour se rapprocher d’un nouveau titre cette année.