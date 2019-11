Sauf modification de dernière minute, tout est déjà fin prêt pour que se tienne la très attendue rencontre ministérielle à Washington entre l‘Égypte, le Soudan et l‘Éthiopie, trois voisins qui ont du mal à accorder leurs violons au sujet du barrage sur le Nil bleu.

La rencontre va réunir les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays. Il s’agit de l‘Éthiopien, Gedu Andargachew, du Soudanais Ali Ahmed Karti et de l‘Égyptien Sameh Choukri. Et comme annonçait ce dernier, il y a près d’une semaine, ces retrouvailles devraient aider à « sortir de l’impasse les négociations concernant » la construction par l‘Éthiopie d’un barrage hydroélectrique sur le Nil bleu.

Dénommé « barrage de la Renaissance » (GERD), ce projet a débuté en 2012. D’un coût de 4 milliards de dollars, il est censé devenir à partir de 2022 (début d’exploitation) la plus grande centrale hydroélectrique d’Afrique, avec une production de 6 000 mégawatts.

Un bonheur pour l‘Éthiopie, mais pas forcément pour les pays voisins riverains du Nil. Dépendant à 90 % du Nil en matière d’approvisionnement, l‘Égypte par exemple a toujours redouté une réduction du débit du fleuve du Nil Bleu.

Des négociations dont celles d’octobre dernier entre Khartoum, le Caire et Addis-Abeba ont échoué. Car, bien qu‘écartant toute option belliciste, Addis-Abeba avait clairement signifié qu’elle n’entend pas transiger sur l‘évolution du GERD. « Aucune force ne peut empêcher l‘Éthiopie de construire le barrage », déclarait le Premier ministre Abiy Ahmed.

Dès lors, si Fitsum Arega, ambassadeur éthiopien aux États-Unis, souhaitent des discussions « fructueuses », ces retrouvailles s’annoncent toutefois fort déterminantes pour les trois pays. Tant il faudra de véritables assurances pour se rassurer les uns les autres.

On the invitation of U.S. Treasury Secretary Steven T. Mnuchin, #Ethiopia/n Foreign Minister Gedu Andargachew has arrived in Washington DC to conduct discussions on Great Ethiopian Renaissance Dam project with Foreign Ministers of Egypt & Sudan. Wishing them fruitful discussions. pic.twitter.com/4Dub1SZCdX