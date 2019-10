"The interceptor": la péniche de ramassage des déchets plastiques [Sci-tech]

Une association néerlandaise de défense de l’environnement, qui lutte contre la pollution plastique des océans, a dévoilé samedi sa dernière invention : une péniche flottante de ramassage des déchets baptisée “The Interceptor”.

Construite par l’organisation non gouvernementale The Ocean Cleanup, cette barge “fermera le robinet” de la plus grande source de déchets se déversant dans les océans, les rivières.

