Sénégal : au moins quatre morts dans le naufrage d'une pirogue touristique

Au moins quatre personnes sont mortes et trois sont portées disparues au large de Dakar après le naufrage d’une pirogue qui emmenait lundi soir des dizaines de visiteurs sur des îles touristiques, ont indiqué les autorités et les secours.

L’embarcation transportait plus d’une trentaine de passagers, en majorité des Sénégalais mais aussi des Français et des Européens, quand elle a chaviré sous l’effet de violentes pluies tropicales et de la houle alors qu’elle voguait vers les îles de la Madeleine, ont expliqué les autorités.

Les recherches se poursuivaient mardi matin pour retrouver les disparus tandis que des familles en détresse cherchaient sur le rivage à obtenir des nouvelles de leurs proches, ont constaté les journalistes de l’AFP.

AFP