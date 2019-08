Football ivoirien : Didier Drogba marque un pas de plus vers la présidence de la fédération

L’ancien international ivoirien, Didier Drogba se porte candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Selon les médias locaux et le site de l‘Équipe, la légende du football ivoirien a déposé son dossier de candidature pour les élections à ce poste prévues en décembre prochain.

L’ancien attaquant star de Chelsea ou encore de Marseille pourrait affronter durant ce scrutin d’autres poids lourds du football ivoirien, en l’occurrence Bonaventure Kalou, ancien sociétaire du Paris Saint-Germain et élu maire de la commune de Vavoua en octobre 2018. Augustin Sidy Diallo, en poste depuis 2011 et dont le mandat est actuellement contesté par plusieurs membres de la fédération, en est en principe à son dernier mandat. La liste définitive des candidats devrait être connue dans les prochaines semaines.

À 41 ans et récemment retraité, Didier Drogba avait annoncé à mots à peine couverts ses ambitions pour le football ivoirien, laissant entrevoir une éventuelle candidature pour les élections de décembre 2019. « C’est quelque chose qui m’intéresse : j’ai envie d’apporter. Je veux m’impliquer davantage. J’y réfléchis de plus en plus. Je connais le football ivoirien, j’ai joué en sélection pendant des années et je me suis investi dans le football ivoirien ces derniers temps… Je n’ai pas encore pris ma décision, mais, si toutes les conditions sont réunies, pourquoi pas », avait-il affirmé dans un entretien sur RFI, soumettant au passage quelques recommandations.

« Des états généraux sont nécessaires pour la renaissance du football ivoirien, planifier l’avenir », avait-il notamment assuré.