En Éthiopie, des chefs religieux s'opposent au tourisme gay

En Ethiopie, un groupe de chefs religieux orthodoxes appelle le gouvernement à empêcher une agence de voyage américaine de visiter les sites anciens du pays. Le Tour opérateur se décrit lui-même comme “la seule agence de voyage gay au monde”.

“Les circuits (touristiques) ou les programmes de rencontres qui tentent d’utiliser nos sites historiques et notre héritage, devraient être immédiatement stoppés par le gouvernement éthiopien, et nous encourageons les Éthiopiens qui soutiennent ces actes immoraux et malfaisants à s’en détacher”, a déclaré Tagay Tadele, secrétaire général du Conseil interreligieux d’Éthiopie, dans une conférence de presse à Addis Abeba.

Ce Conseil regroupe l‘Église orthodoxe, la plus importante du pays, l‘Église catholique, l‘Église adventiste du 7e jour, diverses Églises d’obédience évangélique, ainsi que le Conseil suprême éthiopien des affaires islamiques.

L'homosexualité est haïe aussi bien qu'illégale en Ethiopie. Toto tours a tort de prévoir des circuits sur nos sites religieux et historiques

“Le gouvernement éthiopien devrait prêter toute son attention à cette question, et jouer son rôle en protégeant la jeune génération de pratiques immorales, contraires aux valeurs éthiopiennes et à la religion”, a ajouté M. Tagay.

Il n’a pas fait directement référence à l’agence de voyages visée. Mais, selon un influent groupe religieux affilié à l‘Église orthodoxe, Sileste Mihret United Association (SMUA), il s’agit de la compagnie américaine Toto tours.

Vive protestation

L’agence, installée à Chicago, explique sur son site internet servir la communauté LGBT depuis 1990. Elle propose un circuit de 16 jours en Ethiopie du 25 octobre au 9 novembre, qui passera par les principaux sites touristiques du pays, dont les églises rupestres de Lalibela.

Cette initiative a déclenché une vive hostilité en Ethiopie, où les actes homosexuels sont passibles d’une peine de prison de 15 ans, et a même valu des menaces à Toto tours.

“L’homosexualité est haïe aussi bien qu’illégale en Ethiopie. Toto tours a tort de prévoir des circuits sur nos sites religieux et historiques”, a déclaré à l’AFP Dereje Negash, vice-président de SMUA, qui a également lancé des menaces contre le tour-opérateur.

Dan Ware, le patron de Toto tours, a déploré dans une réponse écrite à l’AFP que sa compagnie soit “terriblement incomprise”.

Toto tours “n’a pas pour vocation de répandre des valeurs contraires aux cultures locales”, a-t-il souligné. “Nous sommes juste une organisation avec laquelle les personnes partageant les mêmes aspirations peuvent voyager ensemble confortablement”.

Il a expliqué avoir fait la publicité du circuit sur les réseaux sociaux, déclenchant en retour une “énorme campagne contre nous, dont des menaces de mort”. Il a demandé la protection du Département d’État américain et du ministère éthiopien du Tourisme.

Pour M. Ware, cette campagne tient d’une “discrimination terrible”, qui pourrait avoir un “impact négatif sur l’industrie du tourisme en Ethiopie”.

Vingt-huit pays sur 49 en Afrique sub-saharienne ont des lois pénalisant les relations homosexuelles, selon Human Rights Watch.

