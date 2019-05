Éthiopie : le retour des déplacés en suspens

Le Premier ministre éthiopien Aby Ahmed a réaffirmé jeudi, la détermination de son gouvernement; à poursuivre le plan visant le retour chez elles des déplacées, du fait des des violences inters ethniques.

Un message optimiste qui contraste toutefois avec les analyses des humanitaires. Ces derniers affirment que de nombreuses personnes déplacées sont terrifiées. Et pour cause: perspective d’un retour dans leur région d’origine, alors que les causes de violence à inter ethnique subsistent encore.