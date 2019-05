Togo : le village de Sikpe-Afidegnon électrifié grâce à une technologie innovante

La société d‘Énergie solaire BBOXX alimente une communauté hors réseau au Togo en collaboration avec l‘Électricité de France EDF afin de fournir une alimentation en électricité propre et gratuite à la communauté de Sikpe Afidegnon.

La vie dans le village Sikpe-Afidegnon au Togo est aujourd’hui pleine de lumière.

L’énergie solaire est en train de transformer la vie des habitants de ce village, grâce à un partenariat entre la société d’électricité britannique BBOXX et le groupe énergétique français EDF.

"La centrale électrique qui alimente la tour Togocel et le village, avec plus de 95 maisons à Sipke Afidegnon a propulsé le village en avant, exactement comme les réverbères solaires.

Abla Ogodo, par exemple, parcourait 10 kilomètres à pied pour aller chercher de l’eau pour sa famille. Maintenant qu’un nouveau puits dans son propre village fonctionne à l‘énergie solaire, elle n’a plus besoin de se déplacer.

“Nous avons l‘électricité qui alimente la pompe. Avant pour puiser de l’eau, c‘était une vraie corvée, on passait toute une journée pour avoir de l’eau. Maintenant, on a de l’eau à tout moment. Nous sommes libres.” Témoigne t-elle.

Toute la communauté bénéficie aujourd’hui d’un approvisionnement en électricité propre et gratuite. Pour beaucoup, cela a conduit à une augmentation de leur productivité et une amélioration considérable de la qualité de la vie.

Elle exploite des réverbères, des maisons, des écoles et des magasins, transformant ce dédale de rues en terre rouge du sud du Togo, dont le seul accès à l‘électricité se faisait auparavant par des générateurs bruyants fonctionnant au mazout, un carburant polluant et polluant.

“La vie a changé au village. C’est très bon. Je suis content. Avant, ceux avec plus de moyens avaient un petit groupe électrogène pour le travail. Et quand ça fonctionnait, on gérait avec parcimonie. Maintenant, l‘électricité est disponible à toute heure.” Se réjouit Beaugar Meboutou, tailleur.

Sikpe-Afidegnon est le premier village togolais à bénéficier de ce nouveau système hors réseau de BBOXX, que la société espère étendre à l’ensemble du Togo. Pour l’instant, l‘électricité est gratuite, mais les résidents devront commencer à payer les tarifs du marché dans quelques mois.

“BBOXX a une vision de ce que devrait être toutes les communautés dans les zones rurales dans le pays en développement et cette vision, c’est que nos populations dans ces zones devraient pouvoir avoir accès a internet, a la téléphonie mobile, a l‘électricité propre, notamment produite par des systèmes solaires “. Explique Lare Santiegou, directeur général de BBOX pour le Togo.



Selon l’Agence internationale de l‘énergie, environ 1,2 milliard de personnes dans le monde n’ont pas accès au réseau électrique.

En Afrique de l’Ouest, des dizaines de millions de personnes ne disposent pas d’un accès fiable à l‘électricité.

Pour les entreprises développant des programmes hors réseau, cela représente un marché inexploité de plusieurs milliards de dollars.

