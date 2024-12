Nigeria : l'énergie photovoltaïque ne prend toujours pas

Au Nigéria, pays inondé de soleil, 14 nouvelles fermes photovoltaïques étaient censées relancer une maigre industrie solaire et produire d'énormes quantités d'électricité, environ un cinquième de ce que l'ensemble du réseau électrique du pays offre un jour normal.

"Nous étions très enthousiastes parce que nous étions des pionniers", a déclaré Najim Animashaun, directeur général de Nova Solar Power, qui travaillait sur l'un des projets en 2016.

Mais cette ambition s'est effondrée lorsque le gouvernement nigérian a refusé de fournir des garanties essentielles aux développeurs. Ce n'est pas que la demande d'énergie propre soit faible - les plus petits systèmes photovoltaïques pour les particuliers ont explosé en popularité et créé des emplois - mais les grands promoteurs n'ont pas été en mesure de surmonter la réputation du Nigéria en tant qu'endroit risqué pour faire des affaires.

Le problème se pose dans toute l'Afrique subsaharienne, où vivent 83% des personnes privées d'électricité dans le monde. Malgré l'énorme potentiel de l'énergie solaire, très peu a été installé.

"Nombre de vos pays sont confrontés à des coûts d'emprunt élevés, à une dette galopante et à des financements et investissements climatiques inadéquats", a déclaré António Guterres, secrétaire général des Nations unies, lors d'une table ronde sur la transition verte de l'Afrique dans le cadre des négociations mondiales sur le climat qui se déroulent cette année à Bakou, en Azerbaïdjan.

Le résultat, a-t-il dit, est le suivant : "votre révolution de l'énergie propre est retardée".

Le Nigeria pourrait être l'épicentre du problème. Le nombre de Nigérians vivant sans électricité est supérieur à celui des citoyens de tout autre pays. Leur nombre a même augmenté par rapport à la décennie précédente : le pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 220 millions d'habitants, s'est développé plus rapidement que son secteur électrique.

Coupures

Même les personnes raccordées au réseau électrique sont confrontées à des coupures fréquentes. Des millions de personnes sont obligées de compter sur le bois pour cuisiner et sur des générateurs diesel bruyants et nocifs pour obtenir une électricité sporadique.

Lors des négociations sur le climat à Bakou, au moins 300 milliards de dollars par an ont été promis pour aider les pays en développement comme le Nigeria à abandonner les combustibles fossiles et à faire face à un monde plus chaud et à des conditions météorologiques plus extrêmes. De nombreux pays en développement ont déploré cette somme, la jugeant bien insuffisante.

Disposer de fonds suffisants sera vital pour le Nigeria, qui est confronté à une transition énergétique extrêmement difficile. C'est un État pétrolier, un grand exportateur de pétrole qui fait fonctionner son gouvernement en grande partie grâce aux recettes pétrolières. Il brûle du gaz naturel pour produire la majeure partie de son électricité. Il tente simultanément de développer son économie pour sortir des dizaines de millions de personnes de la pauvreté et de passer à une consommation nette nulle d'ici 2060. Pour ce faire, il faudra mettre en place une multitude de nouveaux projets d'énergie renouvelable, tels que l'énergie solaire et l'hydroélectricité.

M. Animashaun, de Nova Solar Power, a expliqué que, dans les années qui ont précédé l'annonce des 14 projets solaires, le Nigeria a ouvert son secteur de l'électricité pour attirer davantage d'investissements privés et a facilité la vente d'électricité pour les nouveaux producteurs. Les investisseurs ont également apporté leur soutien. Il est optimiste.

"Il y a eu une prolifération de projets et cette prolifération de projets a créé une concurrence entre nous", a-t-il déclaré. "Tout le monde voulait être le premier à terminer."

Taux d'intérêt

Mais le Nigeria a des taux d'intérêt élevés et est considéré comme un pays où il est financièrement difficile de faire des affaires, et le marché n'a jamais été conclu. Alors que l'industrie solaire arrivait à maturité et que les prix chutaient, le gouvernement a tenté de se dégager d'un accord prévoyant de payer ce qu'il considérait comme un prix trop élevé pour l'énergie solaire.

Les promoteurs n'ont pas pu obtenir les garanties qu'ils souhaitaient de la part des autorités et des banques internationales de développement. M. Animashaun a déclaré qu'il savait que l'accord était sérieusement compromis lorsque le gouvernement a proposé un accord en monnaie locale au lieu de dollars.

"La monnaie a perdu 90% de sa valeur depuis que j'ai lancé ce projet", a-t-il déclaré. "Le Nigeria n'est donc pas vraiment finançable."

Un réseau totalement inadapté conduit à une demande d'électricité tout court

Le réseau nigérian ne fournissant qu'une fraction de l'électricité dont les gens ont besoin, certains emploient une solution solaire qui fournit au moins un peu d'énergie. Les microsystèmes solaires qui n'alimentent que l'éclairage et permettent éventuellement de recharger un téléphone portable ont triplé entre 2016 et 2023, selon GOGLA, une association de l'industrie de l'énergie hors réseau. Les ventes de petits systèmes installés sur les toits, qui peuvent faire fonctionner certains appareils, ont encore augmenté, bien qu'elles aient quelque peu diminué lorsqu'un programme de subvention a pris fin cette année.

Sun King est l'un des principaux vendeurs de ces petits appareils qui peuvent remplacer les lampes à kérosène ou les générateurs diesel, qui sont sales et coûteux.

L'industrie des micro-solaires a également besoin d'une main-d'œuvre nombreuse à un moment où la jeune population du Nigéria a besoin d'emplois. Olamide Ayo-Ogunlade est responsable des ressources humaines pour l'Afrique occidentale et centrale chez Sun King. Lorsqu'elle a commencé il y a quatre ans, l'entreprise comptait 19 magasins dans le pays ; aujourd'hui, elle en compte 90. Plus de 8 000 vendeurs ou "agents énergétiques" au Nigeria vendent les produits, les installent dans les maisons, les entretiennent et recouvrent les dettes des clients.

Financement climatique

"La plupart du temps, nous constatons que les agents énergétiques commencent par être des clients", explique-t-elle. "Ils achètent le produit eux-mêmes, constatent à quel point il est fantastique, puis découvrent la possibilité de devenir entrepreneur dans le secteur de l'énergie."

Ils frappent aux portes et se présentent sur les marchés, dans les églises et les mosquées de nouvelles régions pour faire des ventes. Les agents de l'énergie reçoivent une formation, en personne et en ligne, sur l'entreprise et ses produits, et ils travaillent avec des mentors.

Cette attention portée à la formation est importante. Dans toute la région, certains mettent en doute la fiabilité de l'énergie solaire, selon Siré Diallo, expert en énergie et en financement climatique auprès du Programme des Nations unies pour le développement.

"Les consommateurs n'ont pas été satisfaits de la plupart des installations réalisées, soit parce qu'elles étaient mal installées, soit parce que l'équipement lui-même était de mauvaise qualité", a-t-il déclaré.

La situation s'est améliorée ces dernières années, mais les programmes de formation doivent se développer. Il y a certainement une demande d'emplois, a déclaré Akin Olukiran, PDG d'ABG-CAPS Clean Energy Generation, qui installe des systèmes solaires pour les entreprises.

"Je reçois en moyenne 10, voire 20 candidatures spontanées par jour", a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreux candidats ont un potentiel énorme et qu'il essaie de les aider à trouver des débouchés, mais que “les emplois ne sont pas là”.

Alberto Rodríguez Gómez, responsable du programme sur l'énergie en Afrique de l'organisation à but non lucratif Rocky Mountain Institute, explique qu'un changement prévu sur le plus grand marché de la capitale nigériane illustre une solution qui produit une électricité fiable, améliore la qualité de l'air et crée de l'emploi. Des panneaux solaires associés à des batteries permettront au marché de fonctionner sur son propre miniréseau, même en cas de panne générale.

Jusqu'à présent, les vendeurs qui travaillent dans des étals exigus n'ont d'autre choix que d'utiliser des générateurs diesel pendant les fréquentes pannes.

"J'ai du mal parce que l'air est épais, l'air est mauvais, il est aussi très bruyant, il est donc très difficile de maintenir une conversation", a déclaré M. Gomez à propos du marché lorsque les générateurs fonctionnent. Un avenir avec l'énergie solaire au marché "c'est comme passer de l'enfer au paradis".

Un nouveau programme de 750 millions de dollars a été approuvé par la Banque mondiale l'année dernière pour améliorer l'accès à l'électricité de 17,5 millions de Nigérians en soutenant des projets tels que les micro-réseaux ou les petits systèmes solaires domestiques. Mais il faut aller beaucoup plus loin.

Animashaun pense que le Nigéria est sur le point d'arriver à un "moment décisif" en matière d'énergie : le gouvernement est sous pression pour obtenir des résultats à un moment où le coût de la vie est en hausse. "Si vous voulez éviter les troubles sociaux, vous devez faire quelque chose", a-t-il déclaré.