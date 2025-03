Kenya : des fours à énergie solaire comme alternative bon marché

Un four solaire offre aux habitants du Kenya un moyen bon marché et sain de faire cuire leurs aliments.

À Nairobi, la capitale du Kenya, Ian Ducun Onyango est propriétaire d'un commerce spécialisé dans la vente d'œufs durs et de saucisses fumées. Afin de préparer ses repas, ce vendeur a opté pour un four solaire.

Ce four a une dimension écologique. Son utilisateur participe donc à la préservation de l’environnement.

En plus, son utilisateur réalise des économies car il n'est plus obligé d'acheter du bois de chauffage et du charbon de bois.

" Le cuiseur solaire m'est d'une grande utilité, car autrefois j'utilisais le 'jiko' et le charbon de bois pour faire bouillir mes œufs, et maintenant, j’utilise l'énergie solaire. '', Ian Duncun Onyango, vendeur d'œufs à la coque et de smokies.

J'économise de l'argent qui me permet de faire mon activité. Les clients viennent de toute la ville. Et disent que mes œufs sont meilleurs qu'à l'époque".

C’est dans cet atelier, dans la capitale kényane que ces fours solaires sont fabriqués. Ils ont été mis au point par Carolyn Olang.

"Le four solaire est une alternative. Nous voulons que les gens arrêtent d'utiliser les combustibles fossiles et c'est pourquoi nous avons décidé de passer aux l énergies renouvelables, d'où le four solaire qui n'est qu'une boîte et qui utilise le soleil pour cuire les aliments." , Carolyn Olang, entrepreneure innovante.

Au Kenya, près de 12 millions de ménages - soit environ 67 % de la population - cuisinent en utilisant du bois de chauffage et du charbon de bois.

En Afrique subsaharienne, environ 90 % de la population utilise du bois de chauffage et du charbon de bois.