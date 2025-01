Sainte-Hélène mise sur les énergies renouvelables à long terme

Le gouvernement de l'île de Sainte-Hélène espère persuader ses habitants des avantages des énergies renouvelables et du passage aux véhicules électriques, le coût de l'importation du diesel n'étant plus rentable.

Au beau milieu de l'Atlantique Sud et à 1 930 km des côtes africaines, l’île volcanique de Sainte-Hélène ambitionne de devenir totalement écologique.

Pour ce faire, ce territoire britannique a récemment installé son tout premier chargeur de véhicules électriques, dans le cadre de sa démarche visant à atteindre la neutralité carbone.

L'île dispose d'énergie renouvelable grâce aux éoliennes et aux panneaux solaires qui tapissent les falaises près de la côte, mais elle dépend encore largement de la centrale électrique alimentée au diesel. Cette dépendance coute très cher à l'île, comme l'explique Mark Brooks, ministre du Trésor et du développement économique du territoire.

" Nous dépensons environ 5 millions de livres par an pour importer du diesel. Dans ces dépenses, on retrouve le coût d'achat du diesel, le coût du transport du diesel jusqu'à l'île et de son transfert dans nos entrepôts ", a-t-il déclaré.

Le coût de l'introduction des systèmes d'énergie renouvelable peut être élevé, mais les économies réalisées par la suite sont considérables, a souligné le professeur Paul Shearing, expert en énergie durable au Zero Institute de l'Université d'Oxford.

Cependant, l'un des principaux obstacles à l'introduction d'un système énergétique reposant sur les énergies renouvelables est le stockage de l'électricité.

Des batteries extrêmement volumineuses seraient nécessaires pour desservir la population, mais les panneaux solaires ne fournissent de l'énergie que lorsque le soleil brille et les turbines ne fonctionnent qu'avec le vent. Néanmoins, M. Shearing se veut rassurant et affirme que la technologie évolue rapidement et qu'il existe de nouvelles solutions à ce problème.

Pour devenir une destination touristique totalement écologique, une énergie fiable à un coût raisonnable sera essentielle à l'ambition affichée par Sainte-Hélène.