Élections en Afrique du Sud : des partis politiques en campagne dans les stades de football

La campagne pour les élections générales de mai prochain bat son plein en Afrique du Sud.

Dans leurs tentatives de séduire l‘électorat, le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC) et le parti d’opposition des Combattants pour la liberté économique (EFF) ont fait éruption dans les stades de football. Une initiative très vite recadrée par la fédération sud-africaine de football.

Le week-end dernier, il n’y avait pas que les amoureux du football dans les stades sud-africains. Les supporters ont dû s’accommoder de la présence de partisans politiques, notamment ceux de l’ANC et de l’EFF de Julius Malema. Les premiers ont été aperçus en train de distribuer des tee-shirts de campagne à l’extérieur de l’Orlando Stadium de Soweto où se disputait une rencontre entre les Mamelodi Sundows et Orlando Pirates.

Les partisans de l’EFF, reconnaissables à leurs combinaisons rouges, ont quant à eux été surpris avec des banderoles électorales dans les gradins. Des scènes de campagnes également constatées lors de la rencontre samedi entre les Mamelodi Sundows et le club égyptien d’Al Ahly, en quart de finale de la Ligue des Champions africaine, à Pretoria.

La fédération à l’affût

Très vite, la Fédération sud-africaine de football est montée au créneau pour expurger les politiques du football. “Le football est apolitique par nature et nous devrions tous nous efforcer de promouvoir une atmosphère amicale et familiale dans les stades. C’est pour cette raison que les tenues politiques figurent sur la liste des articles interdits par la Caf, la Fifa et les associations affiliées”, a déclaré mercredi dans un communiqué Russell Paul, directeur général par intérim de la fédération.

“Cela pourrait également créer des tensions entre les partisans de différents partis politiques et pourrait conduire à des affrontements physiques”, a-t-il ajouté, soulignant le respect par la fédération des convictions politiques et religieuses des individus.

La Ligue professionnelle sud-africaine avait précédé, le lundi, la Fédération en défendant au parti d’utiliser ses emblèmes dans le cadre de la campagne électorale.

Les élections générales en Afrique du Sud s’annoncent relevées alors que l’ANC, le parti historique en perte de vitesse à la suite de scandales retentissants, est acculé par une opposition combative.