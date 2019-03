Carlos Ghosn libéré sous caution [International Edition]

Bienvenus dans International Edition.

L’ex-PDG de Nissan et Renault, Carlos Ghosn a été libéré sous caution après 100 jours de détention, une libération qui aura coûté quelque 8 millions d’euros. Au Royaume-Uni, à moins d’un mois du Brexit, la première ministre Theresa May est accusée de soudoyer les députés depuis qu’elle a lancé le fonds pour les régions les plus défavorisées de son pays. Voici, pour les titres, chaque semaine, nous revenons sur les sujets de l’actualité internationale traités par nos différentes rédactions.