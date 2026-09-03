Afrique du Sud : l'exploitation minière illégale menace Johannesburg

À Johannesburg, l’exploitation minière illégale fragilise les infrastructures et inquiète les habitants.

Sur cette route, des pans entiers de la chaussée se sont effondrés. Plus loin, des fissures et des dolines apparaissent, conséquence des excavations et des explosions souterraines menées par des mineurs clandestins à la recherche d’or.

Ces « zama zamas », comme on les appelle en Afrique du Sud, descendent dans d’anciens puits miniers ou creusent de nouvelles galeries sous la ville.

L’activité des mineurs clandestins ne menace pas seulement les routes. Elle endommage aussi les réseaux d’eau et d’électricité et fragilise les bâtiments.

Les autorités municipales affirment que certaines infrastructures sont désormais exposées à un risque d’effondrement. En mai, la ville de Johannesburg a encore fait état de routes effondrées, de dolines et de réseaux d’assainissement endommagés par les activités minières clandestines.Johannesburg est née de la ruée vers l’or à la fin du XIXe siècle. Des centaines de puits abandonnés subsistent aujourd’hui sous la métropole.

Pour les experts, le problème pourrait s’aggraver. Des milliers de mineurs clandestins continuent d’exploiter les ressources laissées sous terre, tandis que les réseaux criminels qui organisent cette activité en tirent les principaux bénéfices.

Dans plusieurs quartiers, les habitants vivent désormais avec la peur des effondrements et de la violence.