CEDEAO : l’ECO ou Franc CFA bis en 2027 ? [Business Africa]

L’ECO verra-t-il enfin le jour en 2027 ? Après plus de vingt ans de reports, la CEDEAO promet de lancer cette monnaie. Mais entre divergences économiques, et souveraineté monétaire, le chemin reste semé d’obstacles. Éclairage d' Alain Zagote, Managing Director FX Chez Fitch Advisory.

Le 19 juillet dernier, à Freetown en Sierra Léone, les chefs d'État de la CEDEAO ont réaffirmé leur objectif, lancer leur monnaie appelée ECO en 2027, par étapes, en commençant par les pays prêts. La marque a même été déposée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Une avancée symbolique mais qui laisse entières les questions structurelles qui pèsent sur ce projet depuis plus de vingt ans.

Inauguration du barrage hydroélectrique Julius Nyerere

Ce pays a franchi une nouvelle étape dans sa transition énergétique. La présidente Samia Suluhu Hassan a inauguré samedi le barrage hydroélectrique Julius Nyerere, l’un des plus importants projets énergétiques du pays. Avec Julius Nyerere, Dar es Salam mise ainsi sur l’hydroélectricité pour réduire ses déficits énergétiques et accélérer son développement.

ASKY, s’envoler vers la conquête de l’Afrique

Avec la réception de deux nouveaux Boeing 737 MAX 8 en juillet, La compagnie panafricaine ASKY accélère son développement. Une expansion qui doit permettre à l’entreprise d’augmenter ses fréquences, d’ouvrir de nouvelles liaisons et de renforcer la connectivité en Afrique de l’Ouest. Parmi les nouveautés, une ligne directe entre Lomé et Kano, au Nigeria, lancée le 5 août dernier.