Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Éthiopie : la montée des tensions pousse les tigréens à quitter leur région

Les gens font la queue devant les banques dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie, samedi 31 janvier 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Tigré

À Mekelle, la capitale du Tigré en Éthiopie, des jeunes optent pour l'exode, craignant le retour des hostilités dans la région.

Alors que les vestiges de la dernière guerre sont encore visibles, les forces fédérales et tigréennes se massent à nouveau à leur frontière commune dans le nord de l'Éthiopie.

''Nous détestons la guerre avec amertume. La paix que nous avions avant nous manque. Nous détestons vraiment la guerre. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est la paix, par tous les moyens. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui nous force à combattre à nouveau.'', raconte Darge Meressa, agriculteur.

Mais alors que le feu n’a pas encore été mis aux poudres, les souvenirs du dernier conflit nourrissent des appréhensions dans la communauté. Les tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée rendent le climat plus morose.

''Nous avons vraiment peur. Pendant la dernière guerre, j'étais enceinte. J'ai dû fuir d'ici pour me réfugier à Mekhoni. J'ai beaucoup souffert pendant l'accouchement. Toutes ces souffrances étaient derrière nous et nous sommes revenus ici. Mais aujourd'hui, nous avons de nouveau peur. Nous sommes vraiment terrifiés.''; explique Mahlet Terefe, commerçante.

La pénurie de produits de base s'aggrave dans la région. Subventions coupées, fonctionnaires impayés et banques à court de liquidités, le Tigré est au bord de l’implosion.

''En 2020, de nombreux civils sont morts ici, pas seulement ceux qui sont partis se battre. Les civils qui sont restés sont également morts. C'est pourquoi les gens abandonnent maintenant leurs biens et fuient. Beaucoup de jeunes sont morts, ceux qui auraient pu avoir des enfants, ceux qui étaient productifs. La guerre ne nous apporte rien. Nous voulons que la prochaine génération vive en paix. Nous voulons l'unité, la réconciliation et la paix. Si la guerre éclate à nouveau, nous périrons.'', souligne Berhan Adhana, vendeuse d'épices.

Les autorités fédérales et tigréennes se rejettent mutuellement la responsabilité de la montée des tensions.

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.