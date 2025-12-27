RCA : l’opposition dénonce les entraves à sa campagne à Bangui

Alors que la campagne touche à sa fin en République Centrafricaine, les opposants accusent le pouvoir d’entrave grave .

George Doleguele dit avoir été interdit de meeting au stade de Bouar, l’opposant et ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra a été empêché de prendre un avion pour se rendre en régions afin de présenter son programme. « Il m’a été rétorqué que l’avion a été effectivement bloqué par les militaires de la présidence. Donc on m’a empêché d’utiliser un avion que j’avais déja réservé et pour lequel j’avais payé les frais. Donc pour moi c’est une entrave, c’est un blocage à ma campagne. »

Le parti Présidentiel, le MCU a tenu a qualifié ces accusations d’infondées et de fuite en avant. « Mais ces accusations sont fallacieuses, sans fondement, demandez à l’opposition d’apporter les preuves de leur fondement» , a soutenu Evariste Ngamana, Porte parole du MCU.

Pour l'analyste politique Crescent Beninga, la situation actuelle s’annonce difficile pour une opposition qui peine à mobiliser et à déployer des effectifs sur le terrain faute de moyens financiers. « Les candidats n’ont pas pu avoir la chance comme le Président sortant d’avoir des aéronefs qui leur permette de battre campagne dans les grandes villes, et donc à partir de ce moment là, il va de soi que leur projet n’est pas véritablement connu dans l’arrière pays, d’autant plus qu’il y a un problème de connexion, même s’ils peuvent battre campagne sur les réseaux sociaux, ce n’est pas évident parce que dans l’arrière pays il se pose un problème de connexion ».

A quelques jours du scrutin, la tension monte dans la capitale et l’ensemble du territoire, alors que des appels fusent de partout pour un scrutin apaisé.