Nigeria : des élèves enlevés dans une attaque contre une école catholique

Des hommes armés ont attaqué tôt vendredi une école catholique dans le centre du Nigeria, enlevant plusieurs élèves et membres du personnel, selon les autorités locales.

L’attaque a visé St. Mary’s School, située dans la communauté de Papiri, dans la zone d’administration locale d’Agwara, précise Abubakar Usman, secrétaire du gouvernement de l’État du Niger, sans donner de bilan précis.

Selon la chaîne Arise TV, 52 enfants auraient été enlevés au cours de cette opération.

La police de l’État du Niger a confirmé que l’attaque s’était déroulée dans les premières heures de la journée et a indiqué que des forces militaires et de sécurité avaient été immédiatement déployées sur place. Dans un communiqué, le secrétaire du gouvernement de l’État a regretté que l’école ait rouvert malgré des renseignements faisant état d’une menace élevée. « Malheureusement, St. Mary’s School a choisi de reprendre les cours sans informer ni solliciter l’autorisation du gouvernement de l’État, exposant ainsi élèves et personnel à un risque évitable », peut-on lire dans la déclaration.

Cette attaque survient seulement quelques jours après l’enlèvement de 25 lycéennes dans une école de l’État de Kebbi, au nord-ouest du pays, où un membre du personnel a également été tué lors du raid.

Les responsabilités dans ces nouvelles séries d’enlèvements n’ont pas encore été établies. Les kidnappings restent toutefois l’un des symptômes les plus marquants de l’insécurité au Nigeria, où opèrent aussi bien des groupes criminels que des organisations extrémistes. On se rappelle notamment l’enlèvement des 276 lycéennes de Chibok par Boko Haram il y a plus de dix ans, un événement qui avait suscité une mobilisation internationale.