La Lituanie menace de fermer sa frontière avec le Bélarus après l'intrusion de ballons dans son espace aérien

La Lituanie hausse le ton. Ce lundi, la Première ministre de ce pays de 2,8 millions d’habitants, Inga Ruginienė, a annoncé la fermeture de tous les postes frontaliers avec le Bélarus, principal allié de la Russie. Une mesure qui intervient après que des ballons en provenance de son voisin ont violé son espace aérien pour la troisième nuit consécutive.

Selon les autorités, plusieurs objets ont été repérés se dirigeant vers l'aéroport de Vilnius trois soirs de suite, vendredi, samedi et dimanche, provoquant des annulations, des déviations et des retards. L'aéroport de Kaunas, le plus éloigné de la frontière bélarusse, a également été touché le même jour. Les deux postes-frontières de Medininkai et Šalčininkai, ont été fermés pendant plusieurs heures à la suite de chaque incident de ballon.

Le service des gardes-frontières du pays a décidé dans la nuit de dimanche à lundi de fermer la frontière pendant 24 heures, a rapporté l'agence de presse BNS. De son côté, Inga Ruginienė a déclaré que les restrictions seraient prolongées jusqu'à mercredi, date à laquelle son cabinet devrait décider de prolonger ou non la fermeture pour une durée indéterminée. Elle a également précisé que son gouvernement avait déjà rédigé un projet de décision visant à fermer la frontière pour une durée indéterminée, avec des exemptions pour les diplomates et le courrier diplomatique. Les citoyens lituaniens et les autres citoyens de l'Union européenne seraient également autorisés à entrer au Belarus.

La Lituanie, membre de l'UE et de l'OTAN, est située sur le flanc oriental de l'alliance occidentale et borde l'enclave russe de Kaliningrad ainsi que le Belarus, allié de Moscou.

Sviatlana Tsikhanouskaya, leader de l'opposition bélarusse qui vit en exil en Lituanie, a déclaré que les incidents liés aux ballons étaient "un nouveau signe que le régime utilise la contrebande de cigarettes comme un outil d'agression hybride contre l'Europe". "La fermeture des postes-frontières est une mesure logique pour protéger la sécurité. Nous soutenons la Lituanie et ses partenaires dans le renforcement des sanctions contre les producteurs, les transporteurs et les organisateurs de la contrebande de cigarettes" a-t-elle ajouté.

Ce n’est pas la première fois que de tels incidents surviennent. Depuis le début du mois d’octobre, plusieurs ballons transportant des cigarettes de contrebande ont été signalés au-dessus du pays, entraînant déjà des interruptions de vol. La Lituanie, membre de l’Union européenne et de l’OTAN, partage près de 680 kilomètres de frontière avec le Belarus et plus de 200 kilomètres avec l’enclave russe de Kaliningrad.

Ces nouveaux survols s’inscrivent dans une série d’incidents aériens observés à travers l’Europe depuis plusieurs semaines, que de nombreux responsables associent à des opérations d’intimidation ou de déstabilisation venues de Russie et ses alliés. Le mois dernier, la Pologne a exhorté ses ressortissants à quitter sans délai le Belarus, invoquant un risque d’aggravation des tensions et d’éventuelles fermetures de frontières.