La tempête tropicale Melissa menace Haïti et la République dominicaine

République Dominicaine
La tempête tropicale Melissa a provoqué d’abondantes précipitations sur certaines régions d’Haïti et de la République dominicaine, alors que les autorités météorologiques mettent en garde contre un risque important d’inondations dans le nord des Caraïbes au cours de la semaine.
Face à la menace, le président dominicain Luis Abinader a annoncé la fermeture des écoles dans neuf provinces placées en alerte. Dans un message à la population, il a insisté sur la nécessité de prudence :
"Tous les Dominicains qui se trouvent dans des zones vulnérables doivent prendre les mesures nécessaires. Notre objectif est de sauver des vies. Nous resterons ici. Le gouvernement sera en session permanente, avec tous ses organes prêts à fournir ce qui sera nécessaire. La priorité est d’abord d’éviter les pertes humaines, puis, sur le plan social, de garantir l’accès aux vivres et aux médicaments."
Actuellement, Melissa génère des vents moyens de 80 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h. Les températures élevées de la mer, supérieures à 30 °C, pourraient favoriser son renforcement progressif en ouragan dès jeudi. La péninsule sud-ouest d’Haïti a également été placée sous alerte.
