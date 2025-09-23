Bienvenue sur Africanews

Haïti : 8 enfants tués dans une attaque de drones visant un chef de gang

By Rédaction Africanews

and Associated Press

Haïti

Au moins huit enfants ont été tué dans un bidonville de la capitale haïtienne et six autres ont été blessés par cette attaque de drones explosifs qui visaient en réalité un chef de gang présumé.

Le Réseau national de défense des droits de l'homme d'Haïti a accusé la police d'avoir lancé deux drones kamikazes dans le quartier Simon Pelé de Cité Soleil, alors que le chef de gang présumé Albert Steevenson, connu sous le nom de Djouma, s'apprêtait à fêter son anniversaire.

Le groupe a déclaré que Steevenson distribuait des cadeaux aux enfants lorsque l'attaque s'est produite.

« C'est là que les enfants étaient assis avec leur mère, ils remplissaient le temps de s'endormir. Pendant ce temps, j'étais derrière la maison. J'ai entendu une explosion. J'ai mis un peu de temps à venir voir, quand je suis arrivé, j'ai vu tout le corps par terre. », a déclaré Michelin Florville, habitant.

Les explosions ont eu lieu samedi soir à Cité Soleil, qui est contrôlée par Viv Ansanm, une puissante coalition de gangs que les États-Unis ont désignée comme une organisation terroriste étrangère.

L'un de ses chefs, Jimmy Chérizier, plus connu sous le nom de Barbecue, a juré de venger les attentats, qui ont fait au moins 13 morts, selon des habitants.

