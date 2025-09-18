ONU : 80 ans après l'entrée en vigueur de la charte, quel bilan ?

Les dirigeants mondiaux se réuniront à New York la semaine prochaine pour la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies.

L’événement annuel marque également cette année le 80ᵉ anniversaire de l’entrée en vigueur de la charte de l l’Organisation des Nations Unies.

L'institution est en pleine restructuration face aux coupes budgétaires -, aux plans sociaux et au retrait des financements des États-unis.

Le Secrétaire général Antonio Guterres a souligné que la paix, le climat, l’innovation responsable, l’égalité des genres, le financement du développement et la réforme de l’ONU seront les thèmes centraux de la semaine : « Certains l’appellent la Coupe du monde de la diplomatie, mais il ne s’agit pas de marquer des points, il s’agit de résoudre des problèmes. Il y a trop en jeu. Nous nous réunissons dans des eaux turbulentes, voire inexplorées. Les divisions géopolitiques s’élargissent, les conflits font rage, l’impunité augmente, notre planète surchauffe, les nouvelles technologies avancent sans garde-fous, les inégalités s’aggravent chaque heure, et la coopération internationale est mise à rude épreuve comme jamais dans nos vies. Mais la semaine prochaine, chaque pays sera présent, y compris près de 150 chefs d’État et de gouvernement. Et c’est une opportunité que nous ne pouvons pas manquer. », a-t-il déclaré.

« Les gens exigent des réponses et des actions. Des actions à la hauteur de la gravité des défis auxquels notre monde est confronté. Des actions qui répondent aux attentes de tous ceux qui observent de l’extérieur. Que cette semaine soit une semaine de solutions. Pour la paix – à Gaza, en Ukraine, au Soudan et ailleurs – et pour ouvrir la voie à une paix juste et durable au Moyen-Orient, basée sur une solution à deux États. », a ajouté Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU.

Quel est le rôle de l’organisation en 2025, face aux crises diplomatiques, sécuritaires et climatiques ?