Climat : 55 vagues de chaleur causées par l'action humaine, selon Nature

Cinquante-cinq vagues de chaleur survenues au cours du dernier quart de siècle n'auraient pas eu lieu sans le changement climatique causé par l'homme, selon une étude publiée mercredi.

L'étude publiée dans la revue Nature, qui a examiné un ensemble de 213 vagues de chaleur entre 2000 et 2023, indique également que les émissions de 180 grands producteurs de ciment, de pétrole et de gaz qui réchauffent la planète ont contribué de manière significative à tous les épisodes de chaleur examinés dans le cadre de l'étude.

Les pollueurs examinés dans l'étude comprennent des sociétés cotées en bourse et des entreprises publiques, ainsi qu'une poignée de pays pour lesquels des données sur la production de combustibles fossiles étaient disponibles au niveau national.

L'étude révèle que ces producteurs sont collectivement responsables de 57 % de l'ensemble du dioxyde de carbone émis entre 1850 et 2023.

"Cela montre qu'il n'y a pas tant d'acteurs que cela ... qui sont responsables d'une très grande partie des émissions", a déclaré Sonia Seneviratne, professeur de climatologie à l'ETH Zurich, une université suisse, et l'une des personnes ayant contribué à l'étude.

Les vagues de chaleur prises en compte dans l'étude proviennent de la base de données internationale sur les catastrophes EM-DAT, que les chercheurs décrivent comme la base de données sur les catastrophes mondiales la plus largement utilisée. L'étude de Nature a examiné toutes les vagues de chaleur de la base de données entre 2000 et 2023, à l'exception de quelques-unes qui ne se prêtaient pas à l'analyse.

L'étude a révélé que le réchauffement de la planète rendait plus probables les 213 vagues de chaleur examinées. Parmi celles-ci, 55 avaient 10 000 fois plus de chances de se produire qu'avant l'accélération de l'industrialisation dans les années 1800. Ils ont écrit que ce calcul équivaut à dire que ces 55 vagues de chaleur "auraient été virtuellement impossibles" sans le changement climatique causé par l'homme.

Mme Seneviratne a déclaré que la série de vagues de chaleur qui a frappé l'Europe en 2022 et qui a été à l'origine de dizaines de milliers de décès lui est apparue comme l'un des événements ayant eu des conséquences particulièrement graves.

Les climatologues peuvent utiliser des programmes informatiques complexes et des données météorologiques historiques pour calculer le lien entre les phénomènes météorologiques extrêmes et les polluants qui réchauffent la planète et que l'homme émet. Les études d'attribution du changement climatique se concentrent souvent sur la manière dont le changement climatique a influencé un événement météorologique spécifique, mais les scientifiques affirment que cette nouvelle étude de Nature est unique parce qu'elle se concentre sur la mesure dans laquelle les producteurs de ciment et de combustibles fossiles ont contribué aux vagues de chaleur.

Les scientifiques affirment que cette étude pourrait être prise en compte dans des affaires juridiques. À l'échelle mondiale, des dizaines d'actions en justice ont été intentées contre des entreprises de combustibles fossiles par des défenseurs du climat, des États américains et d'autres acteurs désireux de tenir ces entreprises pour responsables de leur rôle dans le changement climatique.

Par exemple, le Vermont et l'État de New York ont adopté des lois visant à tenir les entreprises de combustibles fossiles responsables de leurs émissions et des dommages causés par le changement climatique.

"Pendant un certain temps, on a soutenu que toute personne contribuant au changement climatique apportait une contribution trop faible ou trop diffuse pour être liée à un impact particulier", a déclaré Chris Callahan, climatologue à l'université de l'Indiana, qui n'a pas participé à l'étude. "Or, les nouvelles connaissances scientifiques, qu'il s'agisse de cet article ou d'autres, montrent que ce n'est pas vrai.